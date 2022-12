Przejażdżki kuligiem w Polsce. Gdzie i za ile skorzystamy z zimowej atrakcji?

Inny problem to z kolei zmniejszająca się liczba sań. – Kuligi odbywają się tak jak to bywało 30 lat temu, z tą różnicą, że dawniej sanie z gośćmi były przewracane do śniegu (w formie zabawy, nikomu się nic nie działo, prócz wsypanego za kołnierz śniegu). Ta tradycja niestety już zanikła. Z roku na rok sań ubywa. Jeszcze 20 lat temu było do 15-20 sań, dziś pozostało ich zaledwie osiem – poinformował WP Turystyka rok temu pan Piotr z Pienińskiego Centrum Turystyki w Szczawnicy.