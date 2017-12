Przełomowe odkrycie. Wenecja 200 lat starsza niż przypuszczano.

Głęboko pod posadzką słynnej Bazyliki Św. Marka archeolodzy odkryli 2 pestki brzoskwiń, które mają prawdopodobnie 1300 lat. Historia Wenecji okazuje się dzięki temu odkryciu prawie 200 lat dłuższa niż dotąd przypuszczano.

Historia Wenecji według dotychczasowych badań miała rozpocząć się w IX wieku. Relikwie św. Marka zostały przetransportowane do Wenecji z Aleksandrii w Egipcie w 828 roku. Kilka lat później powstała bazylika, w której zostały one pochowane. Według legend św. Marek, podczas podróży do Rzymu, zatrzymał się w okolicach dzisiejszej Wenecji i tam ujrzał anioła, który ujawnił mu miejsce pochowania.