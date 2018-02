Przyspieszam wakacje. Za "tysiaka" chcę wypocząć w ciepełku już w marcu

Zima mnie dobija. Mam ochotę spakować się jeszcze dzisiaj i wyjechać na wakacje. Nie chcę wydawać na nie fortuny. Na koncie 1000 zł. Sprawdziłem, gdzie za tę kwotę mogę się wybrać w nadchodzących tygodniach. Wybór jest ogromny!

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jednym z polecanym miejsc na wakacje w marcu jest Ejlat. Temperatury w kurorcie sięgają wtedy nawet 30 st. C (Wojciech Gojke, WP)

Tak samo jak ja czekasz na lato, kąpiele w morzu i nopalanie na plaży? Musisz uzbroić się w cierpliwość. Patrząc na to, co dzieje się za oknem, można odnieść wrażenie, że ciepłe dni nadejdą dopiero w następnej dekadzie. Ale po co wyrywać sobie włosy ze zniecierpliwienia, skoro wakacje można znacznie przyspieszyć i to za niewielkie pieniądze.

Przeszukałem sieć, by znaleźć tanie oferty do 1000 zł. Rezultaty są lepsze niż zakładałem.

Agadir, Maroko

Agadir jest najmodniejszym kurortem w Maroku. To za sprawą 10 km piaszczystych plaż, 300 słonecznych dni w roku oraz szerokiej bazy hotelowej. Poza szczytem sezonu właściciele obiektów noclegowych kuszą niższymi cenami. Warto z tego skorzystać. W marcu jest tu znacznie przyjemniejsza temperatura niż w Polsce, wynosząca ok. 20-23 st. C.

Agadir, Maroko / Shutterstock.com Podziel się

Na co mogę liczyć, jeśli wybiorę Agadir w wersji budżetowej? Hotele 3- lub 4-gwiazdkowe, z własnym wyżywieniem lub z opcją HB, czyli obejmującą śniadania i obiadokolacje. Obiekty spełnią wymagania tych, którzy nie oczekują w pokoju kaszmirowego szlafroka i posiłków rodem z restauracji z gwiazdką Michelin. Oczywiście w cenie wyjazdu (959 zł) są też bilety lotnicze.

Malta

Niemalże na środku Morza Śródziemnego i 93 km na południe od Sycylii położona jest Malta – jeden z najpopularniejszych niedrogich kierunków ostatnich kilku lat. Nie ma co owijać w bawełnę – w marcu nie uświadczę tam upałów, ale z pewnością będzie cieplej niż w Polsce. Słupki rtęci pokazują ok. 17-21 st. C.

Podobnie jak w przypadku Agadiru, za kwotę ok. 1000 zł otrzymujemy bilety lotnicze oraz zakwaterowanie w hotelu 3- lub 5-gwiazdkowym. Zazwyczaj są to oferty z własnym wyżywieniem. Duża liczba restauracji, kafejek, barów i stosunkowo niskie ceny sprawią, że budżet nie zostanie mocno nadszarpnięty.

Cypr

Trafiłem też na ofertę, która nieco przekracza mój budżet, ale warto o niej wspomnieć. Mowa o urlopie w cypryjskiej Larnace (od 1099 zł). W marcu jest tam ok. 20-24 st. C. Wybierając tę propozycję otrzymujemy tzw. "zestaw klasyczny". W jego cenie są: lot + 4-gwiazdkowy hotel ze śniadaniami lub śniadaniami i obiadokolacjami.

Valletta, Malta / Shutterstock.com Podziel się

Samodzielnie zorganizowane wakacje

Znalazłem też sporo tanich lotów z polskich miast. Do tego trzeba oczywiście doliczyć cenę noclegów. Ta opcja wymaga więcej fatygi, ale ile ma się satysfakcji ze zorganizowania wakacji według swojego widzimisię! Dlatego chyba na którąś z tych opcji się zdecyduję.

Hiszpania: Walecja (Castellónde la Plana), Madryt, Barcelona

W przypadku Hiszpanii już za kwotę 116 zł w dwie strony (Ryanair, lot z Poznania, 7-14.03) polecimy do położonego godzinę drogi od Walencji miasta Castellónde la Plana. Z kolei od 140 zł w dwie strony odwidzimy Madryt (Ryanair, lot z Wrocławia, 13-20.03), a od 198 zł dwie strony Barcelonę (Ryanair, lot z Krakowa, 13-20.03). Noclegi znajdziemy już od ok. 90 zł za dobę za pokój 2-os. Droższe zakwaterowanie jest w Barcelonie – od. ok. 140 zł za dobę.

Walencja, Hiszpania / Shutterstock.com Podziel się

Izrael: Ejlat i Tel Awiw

Połączenia lotnicze do Izraela w marcu są w bardzo przyzwoitych cenach i dostępne są z kilku polskich miast – Gdańska, Poznania, Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Lublina. W Ejlacie temperatury w marcu sięgają nawet 31 st. C, z kolei w Tel Awiwie 26 st. C. W przypadku kurortu nad Morzem Czerwonym bilety na nadchodzące tygodnie kupimy już od 108 zł w dwie strony (Ryanair, lot z Gdańska, 4-8.03). Jeśli chodzi o śródziemnomorską metropolię – od 214 zł (Wizz Air, lot z Lublina, 6-10.03). Noclegi w obu miastach znajdziemy od ok. 150 zł za pokój 2-os.

Ateny oraz Lizbona

Na spontaniczne wakacje w najbliższych tygodniach mogę też wybrać stolicę Grecji oraz Portugalii. Dużym plusem jest to, że o tej porze roku oba miasta nie są zatłoczone turystami. Najtańsze loty do Aten kosztują w marcu ok. 170-230 zł (Ryanair, lot z Poznania, 12-16.03), do Lizbony są średnio o 100 zł droższe (Ryanair, lot z Warszawy, 14-21.03). Pokój w hostelu znajdziemy już od ok. 90 zł na noc za pokój 2-os.

*Ceny są aktualne na dzień publikacji materiału.