Putin zmienia kodeks lotniczy. Może dojść do konfiskaty samolotów

Rosja zmienia przepisy. Skonfiskują samoloty?

Nawarstwiające się problemy rosyjskich linii spowodowały reakcję Putina. 14 marca podpisał on nowelizację kodeksu lotniczego. Nowe prawo pozwoli przenosić do Rosji rejestrację samolotów, które za granicą leasingowali rosyjscy przewoźnicy. Co więcej, maszyny mają być certyfikowane przez rosyjskie laboratoria albo ich licencje mają zostać po prostu wydłużone.