Rabkoland. Rodzinny park rozrywki, który warto odwiedzić

Ile kosztują bilety wstępu do Rabkolandu?

Bilety do Rabkolandu można kupić zarówno w kasie na miejscu, jak i przez internet. Za bilet jednodniowy dla dziecka od 90 do 120 cm wzrostu zapłacimy 59 zł, wstęp dla dzieci wyższych i ich rodziców kosztuje natomiast 69 zł. Kobiety w ciąży płacą 39 zł, a osoby niepełnosprawne 10 zł. Rabkoland jest czynny w okresie od 29 kwietnia do 2 października, w godzinach od 10 do 18. Jest otwarty także we wszystkie niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.