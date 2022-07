Takie kąpiele są zabronione. Wielu turystów ma za nic zakazy

- Częste mycie skraca życie. Jednak nie dotyczy to zmęczonego turysty, ale organizmów żyjących w górskich stawach i potokach - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Marek Kot z Tatrzańskiego Parku Narodowego i tłumaczy, że ludzie, którzy wchodzą do potoku czy stawu zostawiają w nim nie tylko pot czy sól, ale wszystko co osadziło się na ich skórze. To m.in. kremy przeciwsłoneczne czy inne kosmetyki, które wcieramy w ciało.