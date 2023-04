Rajski półwysep 10 godz. jazdy od Polski. "Piękne widoki i gwarantowana pogoda"

Romantyczne miasteczka i winnice, wybrzeże z turkusowymi zatokami, wiele zabytków i niezwykły klimat, w którym daje się odczuć włoskie wpływy. Wszystko to ma Istria - półwysep na północnym wybrzeżu Adriatyku.- To też najbliżej naszego kraju położony nadmorski region Chorwacji, do którego, szczególnie z Polski południowej, możemy dojechać w ciągu jednego dnia - mówi Marzena German z Wakacje.pl.