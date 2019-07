Ranking schronisk górskich. Gdzie warto się zatrzymać?

Trudno oczekiwać od schronisk hotelowego standardu. Jednak ci, którzy z nich korzystają, przyznają, że potrafią one bardzo różnić się między sobą. Dlatego po raz kolejny przygotowano ranking schronisk górskich. Jeden z obiektów wyjątkowo przypadł turystom do gustu.

Ranking schronisk, prowadzony przez Magazyn Turystyki Górskiej "n.p.m.", powtarzany jest co dwa lata od 2009 r. Informacje na temat jakości obiektów zbierają ankieterzy podczas podwójnych odwiedzin każdego z badanych miejsc noclegowych. Schroniska odwiedzane były między 31 maja 2018 a 10 czerwca 2019 r.

Na ocenę obiektu składały się cztery kryteria: wyżywienie (jakość, różnorodność, cena), warunki noclegowe (standard i czystość), warunki sanitarne (liczba łazienek, jakość oraz czystość sanitariów), a także atmosfera miejsca (podejście obsługi do klienta, jakość komunikacji).

Pierwsze miejsce w VI edycji rankingu zajęło, już trzeci raz w ciągu ostatnich kilu lat, schronisko w Dolinie Roztoki. Drugie miejsce zajęło schronisko Orlica w Szczawnicy, które zdaniem ankieterów przeszło ogromną zmianę w ostatnich latach i trzyma wysoki poziom. Trzecie miejsce należy do bacówki na Maciejowej, która wyprzedziła niejeden większy obiekt z lepszą infrastrukturą i możliwościami. Na czwarte miejsce awansowało schronisko Przysłop pod Baranią Górą.

Najgorzej ocenione miejsce

W tym roku Magazyn Turystyki Górskiej "n.p.m." najgorzej ocenił schronisko na Luboniu Wielkim. "Można wybaczyć wiele. Problemy z wodą, trudności lokalowe, brak toalety, do której trzeba wyjść na zewnątrz. Ale gdy obsługa imprezuje do późna w nocy, a biesiady nikt nie przerywa, to nie ma żadnego usprawiedliwienia. A tak było podczas jednego z testów w tym obiekcie" - napisano w podsumowaniu.