Rekord w historii lotnictwa. Największa ilość samolotów jaką zarejestrowano w powietrzu

W środę 24-go lipca zarejestrowano ponad 225 tys. lotów. Według danych usługi "Flightradar24" jest to więcej niż kiedykolwiek odnotowano w ciągu jednego dnia. Można powiedzieć, że był to najbardziej zapracowany dzień w historii lotnictwa.

Liczba samolotów zarejestrowanych na radarze to wszystkie możliwe do śledzenia połączenia na świecie, których lot odbył się w środę między północą a godziną 23:59 UTC. Zarejestrowane w tym czasie samoloty to zarówno te pasażerskie, jak i towarowe, helikoptery, prywatne odrzutowce, szybowce oraz loty widokowe.