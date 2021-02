Rekordowe upały w Australii. Ponad 40 st. C!

Australia - najwyższa temperatura w lutym od 50 lat

W poniedziałek w Rockhampton synoptycy przewidują nawet 41 st. C. Byłby to najgorętszy dzień w lutym od ponad 50 lat! Ostatni raz zanotowano tam taką temperaturę w 1969 roku.

Średnia temperatura w lutym w Rockhampton wynosi z kolei 31,4 st. C. Słupek rtęci wskazywał w mieście nawet 45,3 st. C. Ten rekord padł w listopadzie 1990 roku.

Jednak nie w Rockhampton przewiduje się najwyższe temperatury w stanie Queensland. Jeszcze cieplej ma być w głębi lądu - w miejscowościach Bedourie, Birdsville and Windorah słupek rtęci ma wskazać 43 st. C.

Australia - upały także w Perth

Podobnie jest w Australii Zachodniej, największym stanie, zajmującym ok. 1/3 powierzchni kontynentu. Temperatura w Perth sięga 40 st. C. Przewiduje się, że temperatury powyżej 35 st. C utrzymają się co najmniej do niedzieli. W prognozach nie ma też śladu deszczu czy chmur - rekordowym temperaturom towarzyszy pełne słońce.