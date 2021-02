Australia. Facebook zablokował dostęp do newsów. "To beznadziejna sprawa"

Taka decyzja Facebooka to odpowiedź na proponowane prawo, które zmusiłoby gigantów technologicznych do płacenia za treści informacyjne na ich platformach. Projekt ustawy wprowadzający te opłaty w środę został uchwalony przez Izbę Reprezentantów parlamentu Australii.

Australia - Facebook zablokował dostęp do newsów

- Od dzisiaj nie da się udostępnić żadnego linku do żadnego, nawet najbardziej wiarygodnego portalu informacyjnego. Osoby spoza Australii również nie mogą czytać ani uzyskiwać dostępu do żadnych australijskich publikacji informacyjnych na Facebooku - wyjaśnia Żaneta Branch, Polka mieszkająca w Australii i przyznaje, że takie działanie Facebooka, to w pewnym sensie forma protestu. - Rząd jeszcze obraduje w tej sprawie więc zobaczymy, jak to się potoczy.