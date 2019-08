Rekordowy dzień w branży. Coraz więcej ludzi lata samolotami

Podróżujemy coraz więcej i coraz bardziej intensywnie, a samolot już dawno stał się jednym z podstawowych środków transportu. To sprawia, że ruch na niebie gęstnieje i regularnie bite są kolejne rekordy. Ale ilu ludzi tak naprawdę dziennie wzbija się w powietrze na pokładach samolotów?

Lipiec i sierpień to miesiące, kiedy najwięcej osób odbywa podróże samolotami. Tylko w tych dwóch miesiącach na całym świecie odbywa się ok. 7 milionów rozkładowych rejsów! Eksperci wyliczyli także, w jakim dokładnie dniu najwięcej osób odbywa podróż drogą powietrzną. Według ich oceny, w tym roku tym dniem był 9 sierpnia. Właśnie wtedy, w ciągu 24 godzin, odbyło się 115 500 lotów. Na pokładach samolotów pojawiło się tego dnia ok. 17 milionów pasażerów.

Prawdziwy ścisk na niebie

Te liczby to oczywiście element stałego trendu, którego konsekwencją jest ustanawianie kolejnych rekordów. Według specjalistów z firmy Cirium (to właśnie oni są autorami tych analiz), w tym roku ruch na niebie będzie rekordowy, co akurat nie jest jakąś wielką niespodzianką, bo statystyki ruchu lotniczego rosną cały czas. Zdaniem ekspertów, tylko w gorącym pod względem odbywanych podróży lipcu i sierpniu, samoloty przewiozą w sumie ok. 1 miliarda pasażerów.