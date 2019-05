Najbardziej oblegane połączenia lotnicze świata. Liczby robią wrażenie

Samoloty są wciąż na fali wznoszącej. Najlepiej skomunikowane miasta mają lepszą łączność ze światem niż niektóre duże polskie miasta z Warszawą. Zdarza się, że na niektórych popularnych trasach samoloty startują nawet co kilka minut.

Popularność samolotu jako środka transportu cały czas się umacnia. Dziś połączenia lotnicze stają się coraz bardziej powszechne w krajach, w których jeszcze kilkanaście lat temu postrzegano je jako coś, co dedykowane jest wybrańcom. Latanie pokochali mieszkańcy Indii, Chin, Wietnamu, Filipin czy Rosji. Nie inaczej jest w Polsce, do której należy największy kawałek lotniczego tortu w naszej części Europy. Nasz kraj pozostawił daleko w tyle Rumunię, Ukrainę, Czechy, Węgry i Bułgarię. Kolejne rynki wciąż dołączają do tego peletonu.