Rekordowy rok dla Polski. Tylu turystów jeszcze nie było

Zamek w Chęcinach, Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, Filharmonia w Szczecinie. Co je łączy? W ubiegłym roku tłumy waliły do nich drzwiami i oknami.

Kraków to od lat najpopularniejsze polskie miasto wśród zagranicznych turystów. Równie chętnie odwiedzają je zresztą rodacy. W 2017 r. do Grodu Kraka przybyło 12 mln 900 tys. osób. Jest to 400 tys. więcej niż w 2016 r. To imponujący wynik, szczególnie, że przed rokiem miasto gościło Światowe Dni Młodzieży. Wydarzenie przyciągnęło miliony wiernych z blisko 200 krajów świata, co wyśrubowało liczbę odwiedzających. Mimo to rok później Kraków może pochwalić się jeszcze lepszym wynikiem. Co ciekawe, największy procent wśród zagranicznych turystów stanowią Niemcy.