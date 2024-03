Rewolucja w podróżowaniu? Pierwsze lotnisko testuje nowość

Całe ciało pasażera musi zostać przeskanowane. Nastąpi to zaraz po wejściu do szklanej kabiny, która ma wykryć każdą, nawet najmniejszą, niedozwoloną rzecz. Co ciekawe, nie będzie wymagane ściąganie butów czy pasków. Jeżeli coś wzbudzi niepokój, dopiero wtedy do akcji wkroczy strażnik, który przeprowadzi standardową kontrolę.