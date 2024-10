Rewolucja w Ryanair. Za kilka miesięcy sporo się zmieni

Zdania co do słuszności wprowadzanych zmian są jednak podzielone. Szczególnie nie podobają się one osobom starszym, które będą musiały przyzwyczaić się do elektronicznych wersji kart. Dodatkowo, póki co nie wszystkie porty lotnicze, do których kursuje Ryanair, akceptują elektroniczne dokumenty. Mowa m.in. o lotnisku w Tiranie czy niektórych portach Turcji. Ryanair zapowiada jednak, że zmiany obejmą wszystkie lotniska, na których on działa.