Znieśli podatek. Ryanair zainteresowany europejskim krajem

- Szwecja nagle stała się dla nas bardziej atrakcyjna - powiedział Eddie Wilson, szef Ryanaira, podczas konferencji prasowej w Sztokholmie. Tam ogłoszono także uruchomienie w przyszłym roku 10 nowych tras z tego kraju. Nie ma co ukrywać, że przyczyniło się do tego zniesienie podatku lotniczego.

Od 1 lipca 2025 r. samoloty Ryanaira będą kursować ze Sztokholmu na Zakynthos, od 2 lipca - do Triestu, a od 4 lipca - do Cagliari i Marsylii. Wszystkie trasy oprócz tej na grecką wyspę, realizowane będą dwa razy w tygodniu. Znacznie wcześniej, bowiem już z początkiem kwietnia, Ryanair zacznie kursować także ze Sztokholmu do Sarajewa. Do stolicy Bośni i Hercegowiny Szwedzi będą mogli trzeć dwa razy w tygodniu.