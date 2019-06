Rodney kontra stopa. Zabawne nagranie z pokładu

Rodney Small i jego tata Darryl byli w drodze z położonego na Florydzie Orlando do domu w Houston, kiedy chłopiec zauważył coś na swoim - bosą stopę. Wideo, które nagrał jego tata obiegło internet i bawi internautów na całym świecie.

– Jest za mną jakaś śmierdząca stopa – powiedział Rodney prosto do obiektywu aparatu. – To kobieta! – oznajmił odkrywczo po tym, jak wychylił się zza fotel, by zobaczyć kto jest właścicielem nogi. – Dlaczego trzymasz za mną swoją stopę? – pytał chłopiec, a jego tata zanosił się od śmiechu.