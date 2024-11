Rodzina orek w sercu Vancouver. Pokazali nagranie

Orka to gatunek ssaka morskiego, największy z rodziny delfinowatych. Orka oceaniczna jest najszerzej rozpowszechniona i występuje w prawie każdym środowisku morskim od równika, aż do obu stref polarnych. Długość ciała samic osiąga nawet 770 cm, zaś samców dochodzi do 980 cm. Z kolei masa ciała może wynosić odpowiednio do 4,7 tys. kg i 6,6 tys. kg.