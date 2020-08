Rosja. Plaga komarów na Kamczatce. Owady tworzą "tornada"

Mieszkańcy Kamczatki zamieszczają w sieci filmy, na których widać, jak komary tworzą w powietrzu leje przypominające mini tornada. I choć widok robi niesamowite wrażenie, to wakacje tam muszą być prawdziwą udręką. Widok nie zachęca do wyjścia z domu.

Jak podaje portal "Dobrapogoda.24", zjawisko to powtarza się w Rosji cyklicznie, jednak w tym roku przybrało na sile. Zarówno samochody, jak i okna czy drzwi domów były pokryte komarami. Zwykle ich inwazja trwa 2-3 dni, a mieszkańcy przeczekują ten czas w domach. Jednak tym razem, jak podaje serwis pogodowy, trwała ponad 10 dni.

Komary nawet do końca sierpnia

Hordy komarów, które widzimy na wideo to głównie samce owadów, które nie gryzą. Udręką mieszkańców jest natomiast to, że utrudniają jazdę rowerem czy samochodem. Trudno sobie wyobrazić drogę do pracy czy spędzanie w takich warunkach czasu na świeżym powietrzu.