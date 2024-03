Pojechali turystycznie do Rosji. Wcielono ich do armii

Na Białorusi turyści zostali zatrzymani przez milicję, a następnie deportowani do Rosji. Tam zmuszono ich do podpisania dokumentów w języku rosyjskim, którego nie znali. Mężczyzn skierowano na 15-dniowe szkolenie wojskowe, zakończone wcieleniem do armii. Indyjskie media przekazały, że zostali, wbrew własnej woli, przetransportowani do "miejsca, gdzie trwa wojna", czyli do Ukrainy.