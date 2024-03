Ukraińcy chcą powrotu turystów. "Zapraszamy wszystkich naszych gości, jeśli tylko nie przyjadą z bronią"

Andrzej Kudlicki, właściciel Biura Turystycznego Quand, które jako jedno z niewielu organizuje wyjazdy polskich grup do Lwowa, przyznał, że są osoby, ktore nie boją się odwiedzać naszych wschodnich sąsiadów. - Zdarzą się goście z Europy Zachodniej, jednak najwięcej jest Polaków. Zwykle są to turyści indywidualni, ale jesienią mieliśmy grupę, z którą przyjechaliśmy na festiwal, a w grudniu - z prezentami na Mikołajki. Polacy jeżdżą przede wszystkim do Lwowa, ale też w góry, do Truskawca - opowiada Kudlicki w rozmowie z WP.