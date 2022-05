Rosjanin jedzie rowerem przez Europę. Tak protestuje przeciw wojnie

Kiedy Danił miał sześć lat, jego rodzice przeprowadzili się z Rosji do Włoch. I choć zdążył już wsiąknąć we włoską kulturę, to nadal płynie w nim rosyjska krew. Gdy w Ukrainie wybuchła wojna, postanowił, że musi pokazać światu swój sprzeciw wobec działań Putina.