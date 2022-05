Najdłuższy na świecie most wiszący. Odwiedziliśmy go przed otwarciem

Szerokość "chodnika" to 120 cm, więc poruszamy się i mijamy swobodnie. Boki mostu zabezpieczone są dość gęstą siatką, co poprawia poczucie bezpieczeństwa. Na moście wiszącym obowiązuje ruch jednokierunkowy. Po zejściu z konstrukcji warto wrócić do punktu początkowego idąc dwukilometrową ścieżką edukacyjna "Most Czasu". Łączy ona grę z elementami rzeczywistości rozszerzonej. To atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.