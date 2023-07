Rośliny Imperium Osmańskiego w ogrodach wilanowskich

Zamiłowanie Osmanów do kwiatów było powszechne, dzięki czemu byli nazywani narodem ogrodników. Dzięki licznym kontaktom politycznym i handlowym do Rzeczypospolitej sprowadzono wiele gatunków roślin ozdobnych i śródziemnomorskich, które do dziś cieszą się popularnością jako jedne z najczęściej uprawianych roślin egzotycznych.