Holendrzy mają ich dość. Wprowadzają nowy zakaz

Władze Amsterdamu prześcigają się w kolejnych pomysłach jak ograniczyć masową turystykę w centrum miasta. Wcześniej miasto zorganizowało kampanię skierowaną do młodych Brytyjczyków, aby nie przyjeżdżali do stolicy Holandii. Wprowadzono również kary nawet do 100 euro (ok. 445 zł) za palenie marihuany w niesławnej dzielnicy czerwonych latarni. Teraz samorząd stolicy zdecydował się na kolejny krok.