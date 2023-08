Ruszyła z pupilem na pokaz kocich piękności. To co zdarzyło się później, złamało jej serce

Zdarzył się cud

Breezy odnalazła się i to w dobrym stanie! Załoga linii lotniczej Southwest Airlines pomogła schwytać kociaka i dostarczyła go z powrotem do Ginger. Emocje podczas ponownego spotkania właścicielki z jej ukochanym zwierzakiem były nie do opisania. Ginger chwaliła załogę linii lotniczej za ich zaangażowanie oraz podziękowała wszystkim, którzy ją wsparli w trudnych chwilach.