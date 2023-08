Polka o koszmarze w raju. "Łapali tylko dokumenty, telefon i uciekali"

Lahaina to było wyjątkowe miasteczko, zabytkowe, niemal w całości drewniane. W kontakcie z ogniem nie miało żadnych szans. W pożarze ucierpiała też Kula, inne miasteczko w regionie. Poza tym okolica jest dość pusta, bo to bardzo suchy teren, taka pustynia, gdzie nawet roślin jest stosunkowo niewiele. Pod względem przyrodniczym najsmutniejsze jest to, że ogień dotarł do najstarszego na wyspach, a może nawet w całych Stanach Zjednoczonych, figowca. Dla wielu ludzi to taki symbol wyspy, ducha Hawajów - bardzo ważne drzewo. Senator Braian Schatz powiedział, że to drzewo i latarnia morska to wszystko, co ocalało z pożaru. Bo ten 150-letni figowiec wciąż stoi, jednak jest cały opalony. Wiele osób wierzy, a może raczej ma nadzieję, że korzenie nie zostały naruszone i drzewo odżyje, ale szanse na to nie są chyba jednak zbyt duże.