Ryanair odda pieniądze klientom. Irlandzki przewoźnik: "Nieautoryzowane strony blokują zwroty"

Ryanair oddaje pieniądze klientom, którzy zarezerwowali lot bezpośrednio na stronie internetowej przewoźnika. Linia twierdzi, że są pasażerowie, którzy mają problem ze zwrotem gotówki, którzy kupili bilety - jak to określiła - na "nieautoryzowanych stronach".

Problem ze zwrotem pieniędzy bezpośrednio na konto klienta

Funkcja "weryfikacji klienta" ma pomóc pasażerom w odzyskaniu pieniędzy za loty oferowane przez pośredników na stronach internetowych. Linia Ryanair wymieniła firmy Kiwi.com, eSky.pl czy Fru.pl. Przewoźnik uważa, że powyższe strony dodają nazwiska klientów do "wirtualnych" kart kredytowych i blokują zwrot pieniędzy bezpośrednio na konta osób, które czekają na zwroty.

"Odnosząc się do komunikatu linii lotniczej Ryanair z dnia 9 lipca, w ocenie firmy eSky.pl takie działanie jest próbą wykorzystania pandemii COVID-19 do przejmowania klientów OTA (internetowych biur podróży), które mają możliwość prezentowania ofert setek linii lotniczych, aby klient sam mógł porównać i zdecydować, która jest dla niego najlepsza. Dodatkowo klienci eSky.pl mogą skorzystać z produktów typu MultiLine, łączących w ramach jednej podróży loty różnych przewoźników, dzięki czemu mogą znaleźć opcję najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb.