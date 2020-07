Ryanair. Piloci nagrali zabawne filmiki. Linie lotnicze: "to nieprofesjonalne"

Jak czytamy na portalu "The Sun", nagrania, które pojawiły się w sieci powstały w kabinie samolotu pasażerskiego Boeing 737-800. Tuż po tym, jak znalazły się w mediach społecznościowych, piloci zostali skrytykowani za nieprofesjonalne zachowanie na pokładzie.

W internecie pojawiły się również zdjęcia mężczyzn, na których widać, jak jeden z nich robi miny do kamery, a drugi używa gumowego kurczaka do sterowania dźwignią przepustnicy samolotu. Ich entuzjazmu nie podzieliło niestety kierownictwo irlandzkiej linii lotniczej.

Irlandzki przewoźnik postanowił sprawdzić, kiedy doszło do incydentu i czy zagrażał on bezpieczeństwu pasażerów. Okazało się, że zarówno nagrania, jak i zdjęcia powstały podczas postoju maszyny na lotnisku w Birmingham, na długo przed zaplanowanym lotem do Pizy.