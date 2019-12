Wzruszająca niespodzianka pilotów. "Mamy na pokładzie wyjątkowego pasażera"

Wkraczając w nowy zawód, dobrze jest spotkać mistrza, który rozpali ogień pasji i sprawi, że już na zawsze pokochamy wykonywaną profesję. Na pewno kimś takim jest Selahattin Onan, który pewnego dnia - niczego się nie spodziewając - wsiadł do samolotu.

Onan był zaskoczony, kiedy pilot wypowiedział jego nazwisko, ale jeszcze nie wiedział, że to tylko jeden z elementów niespodzianki przygotowanej przez jego byłych studentów.

Selahattin Onan nie krył wzruszenia, jakiego wywołało u niego przemówienie kapitana oraz nagranie wideo. Ale to jeszcze nic. Do jego fotela ustawiła się kolejka byłych studentów, którzy wręczyli mu bukiet kwiatów i osobiście podziękowali za wprowadzenie ich do zawodu.