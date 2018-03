Ryanair stawia na Ukrainę. 7 nowych tras z Polski

Ryanair ogłosił 7 nowych tras z Polski do Kijowa oraz Lwowa. Ukraina jest 36. krajem w siatce połączeń przewoźnika.

Ryanair poleci z Modlina do Kijowa 4 razy w tygodniu, a do Lwowa 3 razy w tygodniu. Z Krakowa loty do Kijowa i Lwowa będa odbywać się 3 razy w tygodniu. Poza tym do Kijowa dostaniemy się także z Wrocławia (3 razy w tyg.), Gdańska i Poznania (2 razy w tyg.).

Kijów, stolica i największe miasto Ukrainy, potrafi zaskoczyć. Jest tu wszystko, czego szukamy za naszą wschodnią granicą. Przede wszystkim niesamowity klimat prastarych monastyrów i pozostałych skarbów kultury. Do tego przestrzeń szerokich ulic z socrealistycznymi monumentalnymi gmachami. Znajdziemy tu zabytki sakralne i świeckie, teatry, muzea i najnowocześniejsze budynki w całym kraju.