Ryzykowała życie na "klifie śmierci". Wszystko dla jednego zdjęcia

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 18 marca na szczycie góry Paiya w prowincji Guandong w Chinach. Na wideo, zamieszczonym na chińskim portalu społecznościowym Douyin, widać, jak kobieta, ubrana w różową koszulę, stanęła tyłem do klifu, oparła o niego ręce i uniosła nogi do góry, układając ciało w literę "L".