Euro 2024. Kiedy i gdzie zagrają Polacy? Sprawdzamy ceny noclegów

Jeśli zawęzimy poszukiwanie do maksymalnie 5 km od centrum, na stronie Booking.com pojawia się komunikat: "81 proc. miejsc na pobyt spełniających twoje kryteria jest już niedostępnych na naszej stronie". Do wyboru mamy 147 obiektów. Najtańszy to 455 zł za dwie osoby, ale jest to miejsce w hostelu w pokoju sześcioosobowym. Jeśli zależy nam na prywatnym pokoju, trzeba wydać min. 500 zł.