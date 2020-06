Rzym: 40 tys. dol. na szpital. Hojny gest chińskich turystów

Starsze małżeństwo trafiło do szpitala prosto ze swojego hotelu w Rzymie . Pojawienie się pierwszych podejrzanych o zarażenie koronawirusem wywołało niepokój wśród mieszkańców i władz. Rząd Giuseppe Contego już pod koniec stycznia podjął decyzję o zawieszeniu połączeń lotniczych z Chinami oraz ogłosił sanitarny kryzys.

Leczenie pierwszej pary zakażonych turystów z Chin trwało aż do połowy marca. Dopiero po zakończeniu kuracji mogli wrócić do Wuhan. Wówczas we Włoszech panowało już koronawirusowe szaleństwo. Zakażonych było ponad 35 tys. mieszkańców Włoch, a śmierć poniosło niemal 3,5 tys. osób.