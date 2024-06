Ponad 28 tys. minut łącznych opóźnień. I to w jeden dzień

Jak podsumowała spóła PKP PLK, pierwotne opóźnienia odnotowano dla 239 pociągów – łącznie było to 13 tys. 888 minut. Wtórne opóźnienia zauważono dla 442 pociągów, których opóźnienia wyniosły łącznie 14 tys. 588 minut. To oznacza, że przez poniedziałkową awarię łącznie 681 pociągów nie przyjechało na czas, co dało łącznie 28 tys. 476 minut opóźnień.