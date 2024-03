"Śląski Robinson". Rysownik, podróżnik i uwodziciel spod Ząbkowic

Wielowymiarowy bohater

Piórko w ręku okazało się przepustką do najciekawszych met w Europie. Gdzie się nie pojawił, tam rysował. W Monachium z zapałem wstąpił do klasztoru paulinów, ale niebawem z równym zapałem z niego wystąpił i zajął się sprzedażą sporządzanych przez siebie cudownych mazideł i specyfików. Przez chwilę widziano go w praskim teatrze, gdzie "obmyślał i obsługiwał wszelkiego rodzaju urządzenia oraz machiny latające". Pod Hamburgiem budował fortyfikacje twierdzy Stade, w Bremie werbował robotników do holenderskiej fabryki porcelany.