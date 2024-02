Chcą walczyć z nadmierną turystyką. Krucha perła zagrożona

Turystyczny raj zalany przez podróżnych

Cinque Terre na Riwierze Liguryjskiej, czyli pas miasteczek Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore jest zagrożoną, bardzo kruchą perłą turystyki, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1997 roku. To obszar prawie 4 tys. ha, 130 km ścieżek i tras spacerowych. Zamieszkuje go zaledwie ok. 4 tys. stałych mieszkańców. Miejsce to jest jednak masowo zalewane przez przyjezdnych. W zeszłym roku przybyło ich tam aż 3,4 mln osób.