Zdjęcie "zwłok na motocyklu" obiegło sieć. Z worka wystawała stopa

Absurdalna sytuacja w Kairze

Młody mężczyzna jechał szybko motorem, a z opakowania wyglądającego na worek do transportu ludzkich zwłok wystawała stopa. Mało tego, kierowca jedną ręką trzymał worek za sznurek, by nie spadł on na ulicę. Cały czas patrzył w ekran swojego telefonu, szukając najkrótszej drogi do celu.