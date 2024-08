Te tragedie wstrząsnęły całą Polską. Przeraźliwy krzyk dzieci było słychać z daleka

Śmierć harcerek na Jeziorze Gardno

Wcześniej, bo w 1948 r., równie szerokim echem odbiło się utonięcie 22 harcerek na jeziorze Gardno. Dziewczęta z łódzkiej drużyny ogromnie cieszyły się wakacyjnym obozem w Gardnie Wielkiej i zaplanowaną przejażdżką łódkami. W niedzielę 18 lipca wzięły udział we mszy świętej, by później niecierpliwie czekać przy brzegu na przewoźnika, z którym miały pływać po Jeziorze Gardno, oddzielonym od Bałtyku wąską, piaszczystą mierzeją. Dziewczyny zapakowały się do dwóch poniemieckich łodzi, które mogły łącznie pomieścić 22 pasażerów. Upakowano jednak do nich aż 45 osób.