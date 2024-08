W basenie odkryli krokodyla. Właściciel za żadne skarby nie chciał go oddać

Gdy służby poprosiły ich o okazanie dokumentów, okazało się, że nic takiego nie posiadają, a co gorsza nie są w stanie udowodnić, że krokodyl został legalnie wwieziony do kraju. Właściciel był jednak nieugięty i przez godzinę kłócił się, że nie odda krokodyla, bo nie rozumie, na jakiej podstawie ma to zrobić. Jak podają lokalne media, bał się, że gdy zwierzę zostanie uśpione, to umrze. - Będzie tylko znieczulone, a następnie złapane i przeniesione – zapewniali pracownicy zoo.