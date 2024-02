Turyści się cieszą. Czy słusznie? Dane są dramatyczne

Zaobserwowano dwa wyraźne epizody znacznych wzrostów temperatury i to – co od dawna niespotykane w styczniu – do tak wysokich wartości na termometrach. 16 stycznia 2024 r. na stacji Carretera del Cotillo w La Oliva na Fuerteventurze osiągnięto rekordowo wysoką temperaturę maksymalną w styczniu, która wyniosła aż 31,7 st. C. Standardowo o tej porze roku powinno być na tej rajskiej wyspie ok 20-24 stopni w dzień i ok. 15-18 w nocy.