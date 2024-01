Gran Canaria – turystyczna perła Atlantyku

Gran Canaria należy do archipelagu Wysp Kanaryjskich i znajduje się pomiędzy Fuerteventurą a Lanzarote. To trzecia co do wielkości, a jednocześnie jedna z najchętniej odwiedzanych hiszpańskich wysp. Nic dziwnego – zachwyca rajskimi krajobrazami, łagodnym klimatem i atrakcjami zarówno dla miłośników błogiego lenistwa, jak i entuzjastów zwiedzania i poznawania innych kultur. Nie bez znaczenia pozostaje szeroka oferta hoteli – także tych naprawdę luksusowych.