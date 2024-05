Śladami dinozaurów. Marsjański krajobraz gdzieś na skraju Portugalii

Wracając do sedna, dojazd z Lizbony do Cabo Espichel zajmuje godzinę. Trasa prowadzi przez most 25 Kwietnia krótkim odcinkiem autostrady A2 (opłata 1,4 EUR, czyli ok. 6 zł), a następnie bezpłatnymi drogami aż do mety. 300 m przed głównym parkingiem sanktuarium Nossa Senhora, po prawej stronie mieści się mały parking na klepisku.