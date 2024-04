Na plaży ciągle znajdują ludzkie kości. Badacze zachodzą w głowę, skąd się wzięły

Znalezisko zabrali do domu, bo chłopiec był przekonany, że jest to kość dinozaura. Jednak szybko okazało się, że mogła ona należeć do człowieka. Ich przypuszczenia potwierdziły się podczas konsultacji online z lekarzem weterynarii. Wtedy mężczyzna postanowił zawiadomić policję.