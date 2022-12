Targ Złodziei, czyli Feira da Ladra w Lizbonie

Kiedy wybrać się na Targ Złodziei?

Dla każdego wytrawnego łowcy bazarowych staroci odpowiedź na to pytanie będzie oczywista: rano. Bazarowe szaleństwo odbywa się dwa razy w tygodniu we wtorki i soboty, ale to w weekend gromadzi najwięcej wystawców. Z drugiej strony mniej turystów, a co za tym idzie więcej lokalnego kolorytu, jest w tygodniu roboczym. Ciężko będzie szukać tu kogokolwiek o godz. 5 rano. Portugalczycy lubią posiedzieć do późnych godzin i pospać dłużej. Najrozsądniej pojawić się na miejscu ok. godz. 9-10 rano. W sezonie letnim targ działa w luźnych godzinach - plus minus od 6 do 17 - a gdy pogoda jest nieco gorsza, kończy się kilka godzin wcześniej.