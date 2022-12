Ferreira do Alentejo i okolice. Kaplica z kamieniami i amfory pełne wina

Cztery godziny lotu bezpośrednim samolotem TAP Air Portugal z Warszawy do Lizbony plus około półtorej godziny jazdy busem do Alentejo. Tyle czasu dzieliło mnie od znalezienia się w sielankowym miejscu, w którym natura gra pierwsze skrzypce. "Przyklejona" do szyby pojazdu, podziwiałam niekończące się pola uprawne, zielone równiny, dęby korkowe, drzewka oliwne, białe owieczki, czarne świnie iberyjskie, brązowe krowy z szerokimi rogami, a także bociany, które nie odlatują do ciepłych krajów. Nie mają po co, bo Alentejo to najgorętszy region w Portugalii. Czas wysiadać. Przystanek numer jeden to niepozorna Ferreira do Alentejo.