To nie Karaiby. Wystarczą trzy godziny lotu

Kreta to największa grecka wyspa i piąta co do wielkości wyspa Morza Śródziemnego. Nic więc dziwnego, że oferuje skrajnie różne krajobrazy i każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ale czy wiecie, że to właśnie na Krecie znajdują się unikatowe endemiczne lasy palmowe? Odwiedziliśmy dwa takie miejsca – zupełnie różne, ale w swoim charakterze równie niesamowite i bajkowe. Oba znajdują się zaledwie trzy godziny lotu z Polski. Aby je zobaczyć, wystarczy zaplanować przedłużony weekend.