Z polskiego miasta bezpośrednio na tropikalną wyspę. Nowe połączenie hitem?

- Madagaskar to destynacja inna niż wszystkie - mówiła w rozmowie z WP Izabela Pikula, która od kilku lat mieszka na wyspie. - To nie jest miejsce, gdzie czekają na turystów wyłącznie luksusowe kurorty, ale też prawdziwe życie. Madagaskar to 25 parków narodowych oraz dziesiątki rezerwatów przyrody. Wyspa jest niezwykle różnorodna - opowiadała.