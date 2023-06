Poyais. Fikcyjne państwo i najbardziej bezczelny przekręt w historii

XIX w. był wyjątkowo burzliwym czasem dla tego regionu. Co rusz wybuchały nowe rewolty i powstawały nowe kraje. Na tle tych wydarzeń wyróżniał się wówczas Francisco de Miranda, walczący o niepodległość Wenezueli. To właśnie on przyczynił się do wyjazdu MacGregora do Caracas. Szkot, dzięki swojej przygodzie z armią brytyjską, praktycznie z miejsca został pułkownikiem batalionu kawalerii pod bezpośrednim dowództwem de Mirandy.